SONGMICS Scolapiatti, Portapiatti da Cucina, con Portaposate | Beccuccio Estensibile e Girevole a 360°, Raccogligocce, 42,4 x 35,4 x 22,6 cm, Nero Inchiostro, Collezione PATALLA KCS550B01 costa €16.04 su Amazon.it, rispetto a €19.99 di prezzo precedente (risparmio 3.95). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.5 su 5 con 1884 recensioni.
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