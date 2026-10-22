Vacbird - 15 sacchetti sottovuoto per vestiti con pompa elettrica USB (5 x 40 x 40 cm/5 x 40 x 50 cm/5 x 40 x 60 cm) riutilizzabili, articoli essenziali per il viaggio, da zaino

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📋 Descrizione Prodotto

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color Pompa Usb+15 Borse
size 40 x 40 cm, 40 x 50 cm, 40 x 60 cm
unitCount 15

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