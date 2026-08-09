📋 Descrizione Prodotto

VASAGLE Carrello Stretto a 4 Ripiani, Carrellino da Cucina con Rotelle Maniglia, per Spazio Ridotto, 20 x 43,2 x 86,5 cm, Bagno, Lavanderia, Bianco Crema Vintage e Marrone Miele LRC051K01 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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