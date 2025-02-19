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📋 Descrizione Prodotto

STANLEY 1913 Classic Legendary Food Jar 0.4L Con Spork - Thermos Mantiene Caldo O Freddo Per 7 Ore - Contenitore Termico Per Alimenti Caldi - Lavabile In Lavastoviglie - Senza BPA - Hammertone Clay è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Hammertone Clay
releaseDate 2025-02-19T00:00:01Z
size 0.4L
unitCount 1

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