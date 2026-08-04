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Bestron - Griglia elettrica a contatto con vassoio di raccolta, sandwich maker con manico cool touch e apertura a 180°, con rivestimento antiaderente, modello per principianti, APM124W, colore: bianco

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