SONGMICS Scaffale Portaspezie, Set di 2 Organizzatori da Cucina Espandibili, Scaffale da Cucina Impilabile, Metallo e Legno Ingegnerizzato, Beige Travertino e Bianco Crema KCS020L01

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📋 Descrizione Prodotto

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color Beige Travertino + Bianco Crema
size 19.5 x 29.7 x 15.8 cm
unitCount 2

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