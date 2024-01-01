📋 Descrizione Prodotto

SBS PowerBank 20K FAST, 20W Power Delivery, 20.000mAh, Power Bank con Ricarica Rapida, LED di Carica, USB-C, USB-A, Caricabatterie Portatile da Viaggio, Design Compatto, Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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