Chilly, Maschera Idratante per le Parti Intime Femminili, Formula in Hydrogel, Con Vitamina B3 e Acido Ialuronico, Secchezza, Menopausa, Pre e Post Ciclo, Formula a pH5.5, Clinicamente Testata costa €3.99 su Amazon.it, rispetto a €5.69 di prezzo precedente (risparmio 1.70). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.3 su 5 con 223 recensioni.
Chilly, Maschera Idratante per le Parti Intime Femminili, Formula in Hydrogel, Con Vitamina B3 e Acido Ialuronico, Secchezza, Menopausa, Pre e Post Ciclo, Formula a pH5.5, Clinicamente Testata è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 30%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.