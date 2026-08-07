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Beurer BM 25 misuratore di pressione da braccio, funzionamento semplice con un pulsante, misurazione precisa, rilevamento aritmie, porta USB-C, polsino 22-42 cm, trasferimento dati a Apple Health

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size 22-42 cm
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