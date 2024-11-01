📋 Descrizione Prodotto

Midea MDF24JRW Ventilatore da Tavolo 28dB, Diametro 20 cm per Circolazione Aria, Portata 18m, Oscillazione 120°+105°, 5 Velocità Regolabili, Timer 15H con Telecomando, Per Camera e Ufficio, Bianco è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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