📋 Descrizione Prodotto

GXTrust 498B Forta Cuffie PS5 e PS4 Licenza Ufficiale PlayStation 5, Driver 50 mm, Audio 3D, Cavo da 1,2 m, Microfono Staccabile, Jack Audio 3.5 mm, Cuffie Gaming Cablate, Blu è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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