Gillette Lamette Fusion 5, 12 Cartucce per Rasoio Barba Uomo, Multicolore | 12 Lamette di Ricambio per Rasoio Barba Manuale, Striscia Lubrificante e 5 Lame per Rasatura Profonda e Duratura

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📋 Descrizione Prodotto

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color White
releaseDate 2025-01-18T00:00:01Z
size 1 unità (Confezione da 12)
unitCount 12

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