Gillette Mach3 Regolabarba Uomo, Lame Rasoio a Mano Libera, 1 Manico e 6 Lamette da Barba da 3 Lame, Facile Risciacquo, con Gel Lubrificante, Fino a 15 Rasature con 1 Testina, Gillette Mach 3

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📋 Descrizione Prodotto

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color multicolore
releaseDate 2025-02-03T00:00:01Z
size 7 unità (Confezione da 1)
unitCount 1

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