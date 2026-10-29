Gillette Fusion 5 Power Rasoio Barba, 12 Lamette di Ricambio, Multicolore | Manico in Acciaio Inossidabile e Plastica, 12 Ricambi a 5 Lame, Rasatura Scorrevole con Striscia Lubrificante

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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco
releaseDate 2025-02-03T00:00:01Z
size 1 rasoio + 12 lame
unitCount 1

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