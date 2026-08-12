📋 Descrizione Prodotto

Hisense HAF1600D Friggitrice ad Aria 5,2 Litri, Air Fryer, 10 Programmi Automatici, Tecnologia Cross Wave 360°, 1600W, Temperatura 40–200°C, Display LED Touch, Finestra con Luce Interna, Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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