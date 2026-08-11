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TCL 75T8C – Smart TV QLED 4K HDR10+ da 75", pensato per il gaming, 144Hz VRR
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TCL 75T8C – Smart TV QLED 4K HDR10+ da 75", pensato per il gaming, 144Hz VRR

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color Nero
releaseDate 2025-01-23T00:00:01Z
size 75 pollici
unitCount 1

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