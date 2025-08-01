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LEGO Star Wars 75431 Battle Pack 327° Star Corps di Clone Troopers - Giocattolo da Collezione con 4 Minifigure, 3 Figure di Droidi e un AT-RT - Regalo per Bambini da 7 Anni Fan della Vendetta dei Sith

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📋 Descrizione Prodotto

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color Multicolor
releaseDate 2025-08-01T00:00:01Z
size STK
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