📋 Descrizione Prodotto

LEGO Harry Potter Book Nook: Espresso per Hogwarts - Set con Treno Giocattolo, 2 Minifigure tra cui Ron Weasley, Edvige e Crosta - Regalo dal Wizarding World per Bambini e Bambine da 10 Anni - 76450 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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