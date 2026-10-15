Vacbird Sacchetti Sottovuoto Vestiti con Pompa Sottovuoto Senza Fili, 9 Pezzi (3 * 40x50cm, 3 * 40x60cm, 3 * 50x60cm), Riutilizzabile Buste Sottovuoto Vestiti da Viaggio per Maglioni, Camicia, Viaggi

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📋 Descrizione Prodotto

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color Grigio
releaseDate 2025-07-04T00:00:00Z
size 9 Sacchi(3 Misure)
unitCount 9

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