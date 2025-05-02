📋 Descrizione Prodotto

Samsung Frigorifero Side by Side AI RS70F65QET/EF, All-Around Cooling, Wifi con AI Energy Mode, Total No Frost, SpaceMax, 655 L, LxAxP: 91,2 x 178,4 x 72,6 cm, Metal Inox è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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