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Pokémon GCC: collezione super premium Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche - una carta promozionale olografica a figura intera, un morbido portamazzo ispirato a Eevee e 15 buste di espansione
Pokémon GCC: collezione super premium Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche - una carta promozionale olografica a figura intera, un morbido portamazzo ispirato a Eevee e 15 buste di espansione - Immagine 1 Pokémon GCC: collezione super premium Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche - una carta promozionale olografica a figura intera, un morbido portamazzo ispirato a Eevee e 15 buste di espansione - Immagine 2 Pokémon GCC: collezione super premium Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche - una carta promozionale olografica a figura intera, un morbido portamazzo ispirato a Eevee e 15 buste di espansione - Immagine 3 Pokémon GCC: collezione super premium Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche - una carta promozionale olografica a figura intera, un morbido portamazzo ispirato a Eevee e 15 buste di espansione - Immagine 4 Pokémon GCC: collezione super premium Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche - una carta promozionale olografica a figura intera, un morbido portamazzo ispirato a Eevee e 15 buste di espansione - Immagine 5

Pokémon GCC: collezione super premium Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche - una carta promozionale olografica a figura intera, un morbido portamazzo ispirato a Eevee e 15 buste di espansione

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color Multicolore
releaseDate 2025-05-16T00:00:01Z
size 8.6 cm x 36.5 cm x 0.1 cm

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