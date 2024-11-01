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Girmi FG27 "Ecofrit Lite" Friggitrice ad Aria 4,2 Litri "Ecofrit Lite", 1400 W, 4.2 Litri, Display digitale, 8 programmi, Timer, 80-200° C, BPA/PFOA Safe, Ricettario incluso, Grigio
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Girmi FG27 "Ecofrit Lite" Friggitrice ad Aria 4,2 Litri "Ecofrit Lite", 1400 W, 4.2 Litri, Display digitale, 8 programmi, Timer, 80-200° C, BPA/PFOA Safe, Ricettario incluso, Grigio

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📋 Descrizione Prodotto

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