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Guzzini - Vassoio tondo piccolo in melamina Josephine 'Table Decor' (Celeste Polvere)
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Guzzini - Vassoio tondo piccolo in melamina Josephine 'Table Decor' (Celeste Polvere)

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color Celeste Polvere
size 31.5 cm
unitCount 1

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