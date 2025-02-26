📋 Descrizione Prodotto

HP Omnibook 5 16-ag1002sl, AMD Ryzen AI 5 340, RAM 16GB LPDDR5, SSD 512 GB, AI PC, Display 16" 2K IPS 300 Nits, AMD Radeon 840M, True Vision FHD IR Cam, Windows 11, Sky Blu è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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