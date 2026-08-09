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Sony BRAVIA Theatre Bar 6 Soundbar con Subwoofer-Audio surround 3.1.2ch | Altoparlanti up-firing| Dolby Atmos| DTS:X | Voice Zoom 3 (tramite TV BRAVIA)| Bluetooth| DSEE |Facile configurazione
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Sony BRAVIA Theatre Bar 6 Soundbar con Subwoofer-Audio surround 3.1.2ch | Altoparlanti up-firing| Dolby Atmos| DTS:X | Voice Zoom 3 (tramite TV BRAVIA)| Bluetooth| DSEE |Facile configurazione - Immagine 1 Sony BRAVIA Theatre Bar 6 Soundbar con Subwoofer-Audio surround 3.1.2ch | Altoparlanti up-firing| Dolby Atmos| DTS:X | Voice Zoom 3 (tramite TV BRAVIA)| Bluetooth| DSEE |Facile configurazione - Immagine 2 Sony BRAVIA Theatre Bar 6 Soundbar con Subwoofer-Audio surround 3.1.2ch | Altoparlanti up-firing| Dolby Atmos| DTS:X | Voice Zoom 3 (tramite TV BRAVIA)| Bluetooth| DSEE |Facile configurazione - Immagine 3 Sony BRAVIA Theatre Bar 6 Soundbar con Subwoofer-Audio surround 3.1.2ch | Altoparlanti up-firing| Dolby Atmos| DTS:X | Voice Zoom 3 (tramite TV BRAVIA)| Bluetooth| DSEE |Facile configurazione - Immagine 4 Sony BRAVIA Theatre Bar 6 Soundbar con Subwoofer-Audio surround 3.1.2ch | Altoparlanti up-firing| Dolby Atmos| DTS:X | Voice Zoom 3 (tramite TV BRAVIA)| Bluetooth| DSEE |Facile configurazione - Immagine 5

Sony BRAVIA Theatre Bar 6 Soundbar con Subwoofer-Audio surround 3.1.2ch | Altoparlanti up-firing| Dolby Atmos| DTS:X | Voice Zoom 3 (tramite TV BRAVIA)| Bluetooth| DSEE |Facile configurazione

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📋 Descrizione Prodotto

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releaseDate 2025-04-09T00:00:01Z
unitCount 2

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