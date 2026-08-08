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📋 Descrizione Prodotto

Hisense TV 32" HD Ready 2025 32E43QT, Smart TV VIDAA U8, Airplay2, Game Mode, Works with Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù, 32'', 2025 LED è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Nero
releaseDate 2025-03-20T00:00:01Z
size 32"
unitCount 1

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