📋 Descrizione Prodotto

VersLife S7PRO Aspirapolvere senza fili, 500W/40KPA Scopa Elettrica, fino a 45 minuti di autonomia, display LED e luci frontali verdi, aspirapolvere autoportante per pavimenti duri, tappeti è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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