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SI SEN Trasportino gatti, 45 x 30 x 30 cm, trasportino gatti con griglia a tre lati, pieghevole, adatto per gatti e cani sotto i 6 kg, M - grigio - Immagine 1 SI SEN Trasportino gatti, 45 x 30 x 30 cm, trasportino gatti con griglia a tre lati, pieghevole, adatto per gatti e cani sotto i 6 kg, M - grigio - Immagine 2 SI SEN Trasportino gatti, 45 x 30 x 30 cm, trasportino gatti con griglia a tre lati, pieghevole, adatto per gatti e cani sotto i 6 kg, M - grigio - Immagine 3 SI SEN Trasportino gatti, 45 x 30 x 30 cm, trasportino gatti con griglia a tre lati, pieghevole, adatto per gatti e cani sotto i 6 kg, M - grigio - Immagine 4 SI SEN Trasportino gatti, 45 x 30 x 30 cm, trasportino gatti con griglia a tre lati, pieghevole, adatto per gatti e cani sotto i 6 kg, M - grigio - Immagine 5

SI SEN Trasportino gatti, 45 x 30 x 30 cm, trasportino gatti con griglia a tre lati, pieghevole, adatto per gatti e cani sotto i 6 kg, M - grigio

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📋 Descrizione Prodotto

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