Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine, Custodia, Dentifricio, Nero
-52%
Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine, Custodia, Dentifricio, Nero - Immagine 1 Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine, Custodia, Dentifricio, Nero - Immagine 2 Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine, Custodia, Dentifricio, Nero - Immagine 3 Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine, Custodia, Dentifricio, Nero - Immagine 4 Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine, Custodia, Dentifricio, Nero - Immagine 5

Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine, Custodia, Dentifricio, Nero

Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine, Custodia, Dentifricio, Nero costa €119.98 su Amazon.it, rispetto a €249.99 di prezzo precedente (risparmio 130.01). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.7 su 5 con 292 recensioni.

4.7/5 (292 recensioni)
€119.98 €249.99
Risparmi 52%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine, Custodia, Dentifricio, Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 52%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Mixed
releaseDate 2025-03-13T00:00:01Z
size 1 unità (Confezione da 1)
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Salute e cura della persona