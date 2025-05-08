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Razer Basilisk Mobile - Piccolo mouse ergonomico portatile da gioco senza fili - AI Prompt Master - Sensore Focus X 18K (connettività tri-mode, fino a 105 ore, switch del mouse Gen-3) Nero
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Razer Basilisk Mobile - Piccolo mouse ergonomico portatile da gioco senza fili - AI Prompt Master - Sensore Focus X 18K (connettività tri-mode, fino a 105 ore, switch del mouse Gen-3) Nero

4.4/5 (131 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Nero
releaseDate 2025-05-08T00:00:01Z
size 111mm x 76mm x 41mm
unitCount 1

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