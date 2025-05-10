📋 Descrizione Prodotto

HUAWEI Sound Joy 2, Altoparlante portatile Bluetooth, Sistema SOUND a quattro unità, 26 ore di riproduzione, Resistente a polvere e acqua IP67, Funzione Scuoti per lo stereo è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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