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Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2" (2.000 nit), Cassa 42mm, Musica, GarminPay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni (Bone & Lunar Gold)
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color Bone & Lunar gold
releaseDate 2025-04-01T00:00:01Z
size misura unica
unitCount 1

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