📋 Descrizione Prodotto

SoundPEATS Air5 Pro In-Ear ANC 55dB Hi-Res 37h BT5.4 | · 6 microfoni cVc 8.0 · Multipoint · IPX5 · ricarica 10min=2h · aptX Lossless · 4,91g è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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