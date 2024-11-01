📋 Descrizione Prodotto

Braun TexStyle 1 SI1029BL, Ferro da Stiro Antiaderente, 120g/min Colpo Vapore, Sistema Decalc & Funzione Spray, Riscaldamento Rapido (35s), Adatto Acqua Rubinetto, EcoMode, Serbatoio 220ml, 1900W, Blu è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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