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LG OLED AI B5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED55B56LA 2025
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releaseDate 2025-05-07T00:00:01Z
size 55"
unitCount 1

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