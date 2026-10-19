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XIAOMI TV F Pro 32 2025, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay
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XIAOMI TV F Pro 32 2025, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay

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📋 Descrizione Prodotto

XIAOMI TV F Pro 32 2025, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Nero
releaseDate 2025-05-12T00:00:01Z
size 32"
unitCount 1

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