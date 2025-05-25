📋 Descrizione Prodotto

CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale, 2025 - Grigio Chiaro è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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