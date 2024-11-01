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SONGMICS Pouf Contenitore, Cassapanca con Gambe, 38 x 38 x 40 cm, Sgabello Poggiapiedi, 37 L, Rivestimento PVC, per Camera da Letto Soggiorno, Bianco Nuvola LSF0512W02

4.6/5 (250 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco Nuvola
size 38 x 38 x 40 cm
unitCount 1

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