📋 Descrizione Prodotto

Nutribullet Portable NBP003BP, Frullatore Portatile con Tazza Isolante da 475ml, Lama 4 Punte, Tazza in Tritan, 15 Cicli di Autonomia, Inclusi Coperchio e Cannuccia, Ricarica USB-C, Rosa è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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