SONGMICS Stendibiancheria Pieghevole a 3 Livelli, con Ruote | Stendino con Ali Richiudibili, 125,5 x 63,5 x 172,5 cm, Uso Interno ed Esterno, Nero, Collezione BUNJI LLR703BZ02

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4.2/5 (7206 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Nero
size 125,5L x 63,5P x 172,5A cm
unitCount 1

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