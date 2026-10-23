SONGMICS Stendibiancheria Pieghevole a 3 Livelli, con Ruote | Stendino con Ali Richiudibili, 125,5 x 63,5 x 172,5 cm, Uso Interno ed Esterno, Nero, Collezione BUNJI LLR703BZ02 costa €25.49 su Amazon.it, rispetto a €33.99 di prezzo precedente (risparmio 8.50). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.2 su 5 con 7206 recensioni.
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