📋 Descrizione Prodotto

LG QNED evo AI QNED86 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, Dimming Pro con MiniLED, webOS e telecomando puntatore con AI, Dolby Vision, Gaming con VRR e FreeSync 4K@120Hz, 55QNED86A6A 2025 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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