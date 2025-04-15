Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

LG QNED evo AI QNED86 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, Dimming Pro con MiniLED, webOS e telecomando puntatore con AI, Dolby Vision, Gaming con VRR e FreeSync 4K@120Hz, 55QNED86A6A 2025
-15%
LG QNED evo AI QNED86 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, Dimming Pro con MiniLED, webOS e telecomando puntatore con AI, Dolby Vision, Gaming con VRR e FreeSync 4K@120Hz, 55QNED86A6A 2025 - Immagine 1 LG QNED evo AI QNED86 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, Dimming Pro con MiniLED, webOS e telecomando puntatore con AI, Dolby Vision, Gaming con VRR e FreeSync 4K@120Hz, 55QNED86A6A 2025 - Immagine 2 LG QNED evo AI QNED86 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, Dimming Pro con MiniLED, webOS e telecomando puntatore con AI, Dolby Vision, Gaming con VRR e FreeSync 4K@120Hz, 55QNED86A6A 2025 - Immagine 3 LG QNED evo AI QNED86 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, Dimming Pro con MiniLED, webOS e telecomando puntatore con AI, Dolby Vision, Gaming con VRR e FreeSync 4K@120Hz, 55QNED86A6A 2025 - Immagine 4 LG QNED evo AI QNED86 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, Dimming Pro con MiniLED, webOS e telecomando puntatore con AI, Dolby Vision, Gaming con VRR e FreeSync 4K@120Hz, 55QNED86A6A 2025 - Immagine 5

LG QNED evo AI QNED86 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, Dimming Pro con MiniLED, webOS e telecomando puntatore con AI, Dolby Vision, Gaming con VRR e FreeSync 4K@120Hz, 55QNED86A6A 2025

4.4/5 (718 recensioni)
€549.00 €649.00
Risparmi 15%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

LG QNED evo AI QNED86 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, Dimming Pro con MiniLED, webOS e telecomando puntatore con AI, Dolby Vision, Gaming con VRR e FreeSync 4K@120Hz, 55QNED86A6A 2025 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 15%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

releaseDate 2025-04-15T00:00:01Z
size 55"
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Elettronica