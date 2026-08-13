📋 Descrizione Prodotto

Regolabarba Philips serie 3000 - Lame in metallo autoaffilanti, 40 impostazioni di lunghezza, pettine Lift&Trim, 100% impermeabile, indicatore della batteria, ricarica USB, modello BT3660/15 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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