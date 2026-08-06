Samsung OLED 4K Vision AI Smart TV 65'' QE65S85FAEXZT, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Glare Free, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design,PACCHETTO INTRATTENIMENTO, 2025

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📋 Descrizione Prodotto

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color Graphite Black
releaseDate 2025-05-20T00:00:01Z
size 65"
unitCount 1

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