KitchenBoss Sacchetti Sottovuoto per Alimenti：3 Rotoli 28 x 600 cm + 3 Rotoli 20 x 600 cm, Rotolo Sottovuoto Alimenti per Conservazione Alimenti e Cottura Sous Vide costa €20.39 su Amazon.it, rispetto a €22.36 di prezzo precedente (risparmio 1.97). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.6 su 5 con 123 recensioni.
KitchenBoss Sacchetti Sottovuoto per Alimenti：3 Rotoli 28 x 600 cm + 3 Rotoli 20 x 600 cm, Rotolo Sottovuoto Alimenti per Conservazione Alimenti e Cottura Sous Vide è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 9%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.