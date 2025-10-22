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TCL 65P8K QLED 4K HDR Ultra HD 65" QLED TV with Google TV Technology (Dolby Vision and Atmos, Motion Clarity Pro 144Hz, FreeSync, Onkyo 2.1 Audio, Google Assistant Compatible)

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color Nero
releaseDate 2025-10-22T00:00:01Z
size 65 pollici
unitCount 1

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