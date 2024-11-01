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Vaessen Creative Anello in Metallo Ø 20 cm x 3 mm 8 Cerchio Decorativo Bianco-Filo Metallico, Fiori Secchi, Macramè, Acchiappasogni, Mobile Fai da Te e Decorazioni da Parete, 20 x 20 x 0.03 cm

4.6/5 (3866 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco
size 20 cm
unitCount 8

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