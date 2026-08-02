YASHE Affettatrice Elettrica, Affettatrice da Carne e Pane da 250W con Lame Seghettate e Lisce da 19 cm, Spessore Regolabile (0–15 mm), Blocco di Sicurezza, Piedini Antiscivolo, Facile da Pulire costa €76.94 su Amazon.it, rispetto a €89.99 di prezzo precedente (risparmio 13.05). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.2 su 5 con 428 recensioni.
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