📋 Descrizione Prodotto

ASUS TUF Gaming VG27AQML5A, Monitor Gaming da 27" Quad HD Fast IPS (2560x1440), 0,3ms Response Time, 300Hz, G-SYNC, AMD FreeSync e ELMB SYNC, Altoparlanti, DisplayPort, HDMI e USB-C, Gaming AI, Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 33%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.