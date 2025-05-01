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ASUS TUF Gaming VG27AQML5A, Monitor Gaming da 27" Quad HD Fast IPS (2560x1440), 0,3ms Response Time, 300Hz, G-SYNC, AMD FreeSync e ELMB SYNC, Altoparlanti, DisplayPort, HDMI e USB-C, Gaming AI, Nero
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releaseDate 2025-05-01T00:00:01Z
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