PETTI Artigiani Italiani - Telo Arredo in Microfibra, Copritutto, Copridivano 220x270 cm, Fantasia Floreale 05 11 | Telo Protettivo Lavabile, Copriletto e Copritavolo Multiuso per Divani costa €29.08 su Amazon.it, rispetto a €35.90 di prezzo precedente (risparmio 6.82). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.2 su 5 con 409 recensioni.
PETTI Artigiani Italiani - Telo Arredo in Microfibra, Copritutto, Copridivano 220x270 cm, Fantasia Floreale 05 11 | Telo Protettivo Lavabile, Copriletto e Copritavolo Multiuso per Divani è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 19%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.