📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Cesto Portabiancheria, Porta Biancheria Sporca da 100 L, Montaggio Facile, con Coperchio Maniglie, Sacco Interno Rimovibile, 42 x 32 x 75 cm, Grigio Tortora LCB811GD01 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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